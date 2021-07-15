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Elja Trum

Sony komt met videoserie #SonyInFocus

donderdag 15 juli 2021, 15:30 door | 3.791x gelezen | 0 reacties

Sony komt met een serie video's voor fotografen waarin ze tips geven om betere foto's te maken. De serie heet #SonyInFocus. De eerste twee video's staan inmiddels online; over portretfotografie en over autofotografie.

In de eerste aflevering laat portretfotograaf Anouk Boonstra zien hoe een portretfoto geschoten wordt. Voor de shoot gingen zij naar Havelte en Noordwijk. Uiteraard werken de fotografen met Sony apparatuur.


In aflevering twee wordt automotive fotografie besproken. In deze video deelt Zilver Schmitz, filmmaker/editor en Sony Imaging Ambassador, zijn tips en tricks over dit onderwerp.


Hij laat onder andere zien hoe lightpainting shots gemaakt worden: het 'beschilderen' van een auto met licht.

Tevens gaat hij in op het maken van panning shots en rolling shots. Bij panning shots beweegt de fotograaf mee met de auto en bij rolling shots worden foto's gemaakt van een rijdende auto vanuit een rijdende auto.

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Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

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Elja Trum

Elja Trum

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